Hamster blockieren Gewächshaus-Großprojekt

Ein Großprojekt plant die niederländische Investorengruppe „Charlottes Garden“ in Sangerhausen: Sie will im „Industriepark Mitteldeutschland“ am Rande der Kreisstadt auf rund 60 Hektar Gewächshäuser bauen und dort Bio-Gemüse anbauen. Allerdings hat ihr bisher der streng geschützte Feldhamster einen Strich durch die Rechnung gemacht.