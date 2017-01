MixMasters-Konzept: trendige Farbkombis

Der Messestand von Florensis Deutschland (Weeze) auf der IPM steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der MixMasters-Produktlinien. Mit den nach eigenen Angaben einzigartigen, vorkonfektionierten MixMasters-Mischungen könnten gewinnbringende Kombinationen produziert werden, sagt Florensis.

Bei der Zusammenstellung des MixMasters-Sortiments stehe der Convenience-Gedanke an erster Stelle. Gebrauchsfertige Lösungen in Kombination mit einem ansprechenden Erscheinungsbild in der Warenpräsentation unterstützen den Verbraucher bei der Auswahl trendiger Farbkombinationen.

Sortimentsübergreifende Lösungen rund ums Jahr

Das Einzigartige am Florensis MixMasters-Konzept sind nach Firmenangaben sortimentsübergreifende Lösungen rund ums Jahr. Angefangen bei Frühjahrsblühern, über ein umfangreiches Beet- und Balkonpflanzensortiment und Sommerstauden, bis hin zu attraktiven Herbstkombinationen sei alles möglich.

Florensis bietet die MixMasters in farbenfrohen Konzepttöpfen an.

