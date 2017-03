Nasch-misch: neue Idee konsequent umgesetzt

Seine „Nasch-misch“-Kollektion bietet Karl-Ludwig Haller auf dem Blumengroßmarkt in Frankfurt an. Die Kunden stellen sich ihr Sortiment individuell zusammen. Foto: Therese Backhaus-Cysyk

„Nasch-misch – das Gute aus dem Samen mit frischem Geschmack“ nennt Karl-Ludwig Haller seine neueste Idee und bietet Floristenfachgeschäften und Restaurants gleich ein Storytelling mit dazu. In diese neue Ausrichtung in der Gärtnersiedlung in Bürstadt hat der Gärtnermeister – gemeinsam mit seinen Lieferanten – einiges an Zeit, Energie und Kosten gesteckt, bis er damit auf den Markt kam.

„Nasch-misch sind nur die allerersten Blättchen einer Pflanze, die ausschließlich aus dem Samen ernährt werden. Viele verschiedene Pflanzen eignen sich zur Kultivierung der Nasch-misch“, zeigt Haller auf, den die TASPO während der Frühjahrs-Floratrend an seinem Stand auf dem Blumengroßmarkt in Frankfurt besuchte.

Alle Nasch-misch haben individuellen, charakteristischen Geschmack

„Ich habe eine ganze Reihe an Samen getestet und mir dann mein eigenes Sortiment von verschiedenen Anbietern zusammengestellt. Ich biete zum Beispiel Senf, Rucola, Radieschen, Erbsen, Fenchel, Koriander, Schnittlauch oder Knoblauch an. Sie haben alle einen individuellen, charakteristischen Geschmack“, so Haller.