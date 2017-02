Neue Phalaenopsis: grünlich, dicklippig und duftend

Senior-Chef Matthias Bremkens hat den Betrieb bereits an seine Kinder übergeben. Foto: Bremkens Orchids

Der Großteil Phalaenopsis auf dem europäischen Markt kommt aus den Niederlanden: Nur etwa fünf Prozent der jährlich rund 160 Millionen Schmetterlingsorchideen werden in Deutschland zur Blüte gebracht. Zu den traditionsreichen Namen der Branche zählt seit 60 Jahren Bremkens Orchids in Geldern am Niederrhein.