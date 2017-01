Neuzüchtung: ‘Sagi’-Kiefer

Saft der ‘Sagi’-Kiefer für besonders milden Likör oder Sirup

Die Kiefernsprossen der neuen Sorte ‘Sagi’ sind laut Kohout besonders reichhaltig an leicht ätherisch-zitronenartig duftendem Kiefernsaft und können ganzjährig gewonnen und verarbeitet werden. Die ‘Sagi’-Kiefer lasse dabei einen besonders milden Likör oder Sirup entstehen.

Dank ihrer Schwachwüchsigkeit mit rund 15 bis 20 Zentimetern pro Jahr passe die Kiefer-Nezüchtung nahezu in jeden Garten – am besten gleich in die Kräuterecke nahe der Küche, empfiehlt Kohout.

