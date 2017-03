Pelargonien: Toscana übernimmt Genetik von Endisch

Verschiedene interspezifische Sorten und, nach Angaben von Toscana Breeding, „einmalige Farbkombinationen“ sollen zudem das Pelargonien-Sortiment des Unternehmensverbunds komplettieren. An der Züchtung und Weiterentwicklung des Toscana-Portfolios soll Endisch weiter beteiligt bleiben.

Endisch produziert Jungpflanzen, Florensis unbewurzelte Stecklinge

Zudem wird der Familienbetrieb aus Hagenbach in seinem neuen Produktionsbetrieb in Essingen Geranien-Jungpflanzen für „spezifische Gebiete Europas“ erzeugen, informiert Toscana Breeding. Die Produktion von unbewurzelten Stecklingen übernimmt größtenteils Florensis in seiner neuen Niederlassung in Äthiopien.

Ebenfalls in den Händen von Florensis soll der Verkauf des erneuerten Toscana-Sortiments liegen, wie der auf die Züchtung und Vermehrung von Pelargonien spezialisierte Firmenverbund informiert.