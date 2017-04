Spargelernte in Schleswig-Holstein angelaufen

Auch in Schleswig-Holstein ist die Spargelernte gestartet. Foto: Alexander Spoerr/Fotolia

Die Spargelernte in Schleswig-Holstein ist gestartet – rund zwei Wochen früher als im Vorjahr, was die Landwirtschaftskammer des nördlichsten Bundeslands vor allem auf die warme Witterung und die sonnigen Tage in den vergangenen Wochen zurückführt.