Wichmannsdorf: Brand in Gärtnerei

Gärtnerfamilie steht vor dem Ruin

Der Uckermarkkurier berichtet, dass die Inhaberfamilie der Gärtnerei vor dem Ruin steht, da sie nun die bestehenden Aufträge für die Saison nicht erfüllen kann. In den Foliengewächshäusern wurden Jungpflanzen gezogen, die die Inhaberin zu gegebener Zeit in die größeren Gewächshäuser umziehen wollte.



Alle Versuche, den Brand in den Foliengewächshäusern in den Griff zu bekommen, scheiterten. Zumindest gelang es der Feuerwehr, die angrenzende Scheune vor den Flammen zu bewahren. Wie der Uckermarkkurier berichtet, wurde die Geschäftsführerin der Gärtnerei mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden, auch die Höhe des Schadens steht nicht fest.