Zukunftsperspektive für Presstopferden

Das Unternehmen sieht sich als Innovationsführer und Spezialist für Substratfasern und ökologische Erden und stellt im Rahmen des 30-jährigen Firmenjubiläums topora compact für Substrate und Presstopferden vor. Die neue Substratfaser präsentiert Kleeschulte auch auf der IPM.

topora compact: kurze Faserstruktur und besondere Hafteigenschaften

„topora compact wurde zusammen mit Spezialisten aus dem Bereich Presstopferden zur Praxisreife gebracht und geht jetzt an den Start. Das Produkt zeichnet sich durch kurze Faserstruktur und besondere Hafteigenschaften aus und ist damit speziell auf die Anwendung in Presstopferden abgestimmt. Der Faserverbund und die optimalen Presseigenschaften verbessern Festigkeit sowie Durchwurzelung von Presstöpfen und führen zu deutlichen Vorteilen in der Kultur von Jungpflanzen“, so Geschäftsführer Dirk Kleeschulte.

Als erste Substratfaser sei topora compact in Mischungen mit Schwarztorf auch in hohen Anteilen einsetzbar. Praxisanwendungen mit bis zu 40 Prozent topora compact zeigten laut Kleeschulte erhebliche pflanzenbauliche Vorteile, bessere Presstöpfe und optimierte Verlademengen. topora compact senke die Transportgewichte und sei so für Anwender besonders wirtschaftlich und ökologisch.

Kontakt: Halle 3.0, Stand 3D75