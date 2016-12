Laubbläser machen Musik statt Krach

Trompete im Laubbläser liefert fröhliche Musik

„Ein Kollege, der privat in einer Jazz-Big-Band spielt, hatte dann die zündende Idee“, so Chefentwickler Roger Fähnrich. Für den Prototypen des „Miles Davis 3000“ wurde dann schlicht eine alte Trompete in den Blasschlauch integriert.

Einziger Haken an dem innovativen Gartengerät: Bei dem trompetenden Laubbläser handelt es sich um eine pure Erfindung des Online-Satiremagazins „Der Postillon“. Wer sich dennoch ein Bild davon machen möchte, wie der „Miles Davis 3000“ beim Laubblasen klingen könnte, kann dies im eigens produzierten Video tun.