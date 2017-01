150 Jahre TASPO: „ältester“ Abonnent gesucht

Warum wir nicht einfach in den Computer schauen? Nun, die digitalen Daten reichen nur bis 1975 zurück. Melden Sie sich per Mail an iris.anger@remove-this.haymarket.de bei uns, wenn Sie nachweislich vor 1975 Ihr TASPO-Abo abgeschlossen haben.

Dankeschön für längsten Abonnenten

Als Dankeschön winken dem längsten Abonnenten 150 Euro und der gerade erschienene, hochwertige Bildband unseres Verlegers Lord Michael Heseltine, der die Entwicklung seines eigenen Englischen Gartens in Thenford in Wort und Bild liebevoll niedergeschrieben hat.