Dümmen Orange und Spek Rozen weiten Kooperation aus

Dümmen etabliert GreenCare für Produktionsstätten

Zudem beinhaltet der Vertrag, dass Dümmen Orange ab sofort als Vertretung für Äthiopien, Kenia, Kolumbien, Polen, Ruanda, Südafrika, Tansania, Uganda, Sambia und Simbabwe agiert.

Weiter noch: Das Programm GreenCare soll für alle Produktionsstätten etabliert und die Herstellungsbedingungen optimiert werden. Auch die Dienstleistungen für Kunden wollen die Vertragspartner gemeinsam verbessern.



„Da Dümmen Orange international sehr gut aufgestellt ist, haben wir nun Zugang zu einem weitläufigen Netzwerk, das für unsere Produkte jede Menge Potenzial bietet“, sagt Erik Spek, Geschäftsführer Spek Rozen.

Spek Rozen bietet Sortiment von großem Wert

„Das Sortiment von Jan Spek Rozen ist für uns und unsere Kunden von großem Wert. Dies bietet beiden Unternehmen Chancen, die Qualität und die Verlässlichkeit in der Produktion weiter zu verbessern und auszubauen. Unser Wissen im Hinblick auf unterschiedliche Märkte, in Kombination mit unserer Infrastruktur an verschiedenen Standorten, wird dafür sorgen, dass unsere Kunden von dieser Kooperation noch stärker profitieren können“, sagt Philippe Veys, Dümmen Orange Global Product Manager Rosen.



In den kommenden Monaten wollen die Vertragspartner ihre Kunden über die erweiterte Kooperation informieren und das Sortiment am Markt etablieren und in die Marketingaktivitäten von Dümmen Orange integrieren.