Düngemittel: K+S expandiert nach Saudi-Arabien

K+S produziert unter anderem Siedesalz am Firmenstandort in Bernburg. Foto: K+S

K+S wächst international weiter und steigt bei dem saudi-arabischen Düngemittelproduzenten Al-Biariq for Fertilizer Plant Co., Ltd ein. Das Rohstoffunternehmen will mit dieser Transaktion sein Spezialitätengeschäft im Bereich Kali- und Magnesiumprodukte weiter ausbauen.