Folie für Gartenbau: Markt wächst rasant

In nur sieben Jahren wird sich das Weltmarktvolumen von Agrarfolien für Landwirtschaft und Gartenbau verdoppeln, wie das Portal Kunststoff-Information berichtet.

Markt für Agrarfolie in Landwirtschaft und Gartenbau soll um das Doppelte wachsen

Die These stammt vom amerikanischen Marktforschungsinstitut Grand View Research. Demnach soll der Markt für Agrarfolie, wie sie in Landwirtschaft und Gartenbau verwendet wird, pro Jahr um 7,2 Prozent ansteigen und die Gesamtumsätze so bis zum Jahr 2024 von aktuell 7,2 Milliarden Euro auf 13,6 Milliarden nach oben klettern.

Als Gründe für das Wachstum nennen die Experten von Grand View Research die steigende Produktivität in der Landwirtschaft, die zunehmende Weltbevölkerung und den Einsatz verbesserter Kulturpflanzen. In das beschriebene Segment fallen nicht nur Folien, die drei Viertel des Umsatzes bestreiten, sondern auch Schnüre (12 Prozent des Umsatzes) und Netze (3 Prozent des Umsatzes).