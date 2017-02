IVA: Pradt kommissarischer Hauptgeschäftsführer

IVA: Pradt vor Berufung Geschäftsführer Pflanzenernährung

Koch-Achelpöhler leitet seit dem 31. Januar das EU-Verbindungsbüro in Brüssel. Sein vorübergehender Nachfolger war im Industrieverband Agrar seit seinem Eintritt im Jahr 1995 für die Geschäfte im Fachbereich Pflanzenernährung verantwortlich. 2003 wurde der inzwischen 63-Jährige zum Geschäftsführer des Fachbereichs berufen und vertrat in dieser Funktion den IVA-Hauptgeschäftsführer. Pradt ist Diplom-Agraringenieur und studierte Landwirtschaft an den Universitäten Hohenheim und Göttingen.



„Das IVA-Präsidium hat Dr. Pradt gebeten, die Leitung des Verbands bis zur Berufung eines neuen Hauptgeschäftsführers zu übernehmen. Ich weiß den IVA in besten Händen, denn wir haben in Dr. Pradt einen langjährig erfahrenen und vernetzten Geschäftsführer, der nun für die Zeit des Übergangs die Geschicke beider IVA-Fachbereiche verantworten wird“, so IVA-Präsident Dr. Helmut Schramm.