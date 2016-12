Landesverband Gartenbau NRW zieht Bilanz

Nahmen an der Diskussionsrunde junger Inhaber zur Zukunft des Gartenbaus teil (v. l.): Coach und Berater Bodo Alberts, Josef Engels, Eva Kähler-Theuerkauf, Sebastian Mühlenbeck, Eva Maylahn, Karl Braun, Andreas Halmans. Foto: Gabriele Friedrich

„Das erste halbe Jahr der Verschmelzung ist vorüber und es hat nicht wehgetan“, brachte es Eva Kähler-Theuerkauf auf den Punkt. Die Präsidentin des Landesverbandes Gartenbau Nordrhein-Westfalen berichtete auf der Delegiertenversammlung in Bochum, dass die Position des Verbandes in Bund und Land sowohl politisch als auch in den Gremien des Gartenbaues eine neue Dimension erreicht habe.