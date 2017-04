Landgard mit neuem Finanzchef

Markus Schürholz gehört als neuer Chief Financial Officer (CFO) ab 1. Juli zum Vorstand der Landgard eG. Der 52-Jährige gilt als ausgewiesener Finanz- und Restrukturierungsexperte.

Für sein neues Amt bringt Schürholz über 25 Jahre Berufserfahrung mit – unter anderem in den Bereichen strategische Unternehmensentwicklung, Finanzen und Controlling, Restrukturierung sowie Mergers and Acquisitions. Ebenso vielfältig waren die Branchen, in denen der neue CFO von Landgard verschiedene Führungspositionen bekleidete: Handel, Industrie, Stahl, Pharma und Healthcare.

Letzte Station vor Landgard: Finanzgeschäftsführer der SAG Group

Letzte Station vor Schürholz‘ Wechsel zu der Erzeugergenossenschaft war der Posten des Finanzgeschäftsführers der SAG Group GmbH. Bei dem deutschen Marktführer im Bereich Energieinfrastrukturdienstleistungen war der 52-Jährige zweieinhalb Jahre lang tätig und maßgeblich an der erfolgreichen Refinanzierung und dem operativen Turnaround der Gesellschaft beteiligt.

„Mit seiner langjährigen nationalen und internationalen Erfahrung in unterschiedlichen Branchen wird er nach der erfolgreichen Restrukturierung und Neuausrichtung von Landgard unseren Vorstandsvorsitzenden Armin Rehberg bei der weiteren Entwicklung von Landgard als moderne Erzeugergenossenschaft für Blumen & Pflanzen und Obst & Gemüse unterstützen“, so Bert Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Landgard eG, über den neuen Aufgabenbereich von Schürholz.