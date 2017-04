Plantion startet frühe Versteigerungen

Versteigerung von Garten- und Beetpflanzen an zwei oder drei Uhren

Je nach Angebot will Plantion Garten- und Beetpflanzen in den kommenden sieben Wochen an zwei oder sogar drei Uhren versteigern – als erste Warengruppe noch vor Schnittblumen, deren Versteigerung erst ab sechs Uhr beginnt. Den Frühversteigerungszeitraum für Garten- und Beetpflanzen hat der Vermarkter in Absprache mit seinen Kunden und Mitarbeiten festgesetzt.

Plantion geht davon aus, dass vom 10. April bis 26. Mai pro Woche über 5.000 Karren mit Garten- und Beetpflanzen „unter den Hammer“ kommen.