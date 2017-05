Stuttgart: BdB und Grüne pflanzen Kastanie

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) und das Bündnis 90 Grüne haben den symbolischen Startschuss zur Instandsetzung des Stuttgarter Parks an der Villa Berg gegeben. Gemeinsam pflanzten Verbandspräsident Helmut Selders und Bundesvorsitzender Cem Özdemir eine rund vier Meter hohe, rot blühende Kastanie.

Stuttgarter Park an der Villa Berg wird instand gesetzt

Vor wenigen Jahren hat die Stadt Stuttgart den Park erworben. Eine aufwendige Instandsetzung soll das Areal zum zentralen Anlaufpunkt für die Bürger werden.



„Für die Bevölkerung der Stadt Stuttgart, die besonders von Feinstaub und Stickoxidbelastung betroffen ist, ist jeder neu gepflanzte Baum eine weitere natürliche Filter- und Klimaanlage, die dem Stadtklima zugutekommt“, betonte der BdB-Präsident, Helmut Selders. „Die Kastanie, die wir heute pflanzen, ist dazu noch ein besonders schönes Exemplar.“

Qualitativ hochwerte Begrünung wichtig für Stuttgarts Bürger

BdB und Grüne sehen die qualitativ hochwertig Begrünung eines städtischen Ballungsraums wie Stuttgart von zentraler Wichtigkeit. „Wir brauchen sprichwörtliche grüne Lungen zum Atmen, vor allem in einem Kessel mit viel Verkehr und wenig Luftaustausch. Dabei ist der Baum, als einer der Hauptträger der ökologischen Vielfalt im urbanen Raum, von besonderer Bedeutung. Und dass wir heute den Beginn eines neuen Kapitels im Park der Villa Berg erleben, freut mich besonders“, sagte Cem Özdemir.

BdB und Grüne freuen sich über Instandsetzungsprojekt

„Parkanlagen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern sind auch eine wichtige Bühne für die Begegnung der Bürger, für ihre Freizeit- und Sportaktivitäten“, äußerte Selders. „Dazu bedarf es eines qualitativ hochwertigen Grüns in der Stadt, das die verschiedenen Anforderungen der Benutzung erfüllen kann.“



„Wir freuen uns sehr, der Stadt Stuttgart zum Beginn der Instandsetzung dieses kleine Geschenk in Form dieser Kastanie machen zu können. Und ich bin mir sicher, dass dieser Baum bei den Stuttgarterinnen und Stuttgartern in guten Händen ist“, ergänzte Özdemir.