Valentinstag: Royal FloraHolland setzt Millionen um

300 Millionen Blumen und 20 Millionen Pflanzen hat die Royal FloraHolland in der Woche vor dem Valentinstag umgeschlagen – und damit eine fast doppelt so hohe Liefermenge wie in regulären Wochen. Insgesamt 140 Millionen Euro Umsatz kann die niederländische Versteigerung in der „Valentinswoche“ verbuchen.