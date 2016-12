Veiling Rhein-Maas: neue Geschäftsführer

Bredenbecker mit umfangreicher Erfahrung in Marketing und Vertrieb

Bredenbecker bringt für seinen neuen Posten umfangreiche Marketing- und Vertriebserfahrung mit. So hat der 51-Jährige nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing und Unternehmensführung als Leiter Marketing und Vertrieb für Wolf-Garten und als Geschäftsbereichsleiter bei Heinz Kettler gearbeitet.

Anfang dieses Jahres wechselte Bredenbecker als Manager Commerce ins Management-Team der Veiling Rhein-Maas.

Schax seit der Ausbildung im Umfeld der Versteigerung tätig

Schax, der zweite neue Interims-Geschäftsführer, ist nach Angaben der Veiling Rhein-Maas „ausgewiesener, langjähriger Experte im Versteigerungsumfeld für Blumen und Pflanzen“. Der 42-Jährige hat nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der UGA eine Zusatzqualifikation zum staatlich geprüften Betriebswirt erworben.

Seit seiner Ausbildung arbeitet Schax im Umfeld der Versteigerung, ab 2002 als Leiter der Administration Schnittblumen. Seit Gründung der Veiling Rhein-Maas verantwortet Schax als Manager Administration im Management-Team der Versteigerung die gesamten kaufmännischen Prozesse.

Bisheriger Geschäftsführer Ruud Knorr wechselt zur Dutch Flower Group

Der bisherige Geschäftsführer Ruud Knorr wird zum 31. Dezember von den beiden Gesellschaftern der Veiling Rhein-Maas – Landgard Blumen & Pflanzen und Royal FloraHolland – abberufen. Wie bereits im Oktober bekannt gegeben wurde, wechselt Knorr zum 1. Februar 2017 an die Spitze der Dutch Flower Group.

„Aus der Gesellschafterfunktion von Landgard Blumen & Pflanzen und in der Verantwortung für den Standort Herongen ist es uns ein besonderes Anliegen, dass die positive Entwicklung des Versteigerungsgeschäftes hier am Standort Herongen als funktionierender Marktplatz mit den begleitenden Kanälen Uhrvorverkauf und Klokservice kontinuierlich weitergeführt wird“, so der Vorstandsvorsitzende von Landgard, Armin Rehberg, zum Wechsel in der Geschäftsführung.

Landgard: neue Antworten auf geänderte Rahmenbedingungen finden

Und weiter: „Zusätzlich gilt es, das Geschäftsmodell auf Basis der aufgestellten Strategie der VRM weiterzuentwickeln und auch neue strategische Antworten auf die geänderten Rahmenbedingungen der Branche zu geben, insbesondere sind hier die Ansätze und Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung wie der Fernverkauf zu nennen oder auch die weitere Internationalisierung der VRM.“