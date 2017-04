Wanted: die neue Deutsche Blumenfee

Voraussetzungen für das Ehrenamt als Deutsche Blumenfee sind:

eine abgeschlossene Ausbildung als Gärtnerin oder Floristin

Spaß am Gestalten mit Pflanzen

Flexibilität in puncto Termine

Freude an Auftritten vor Publikum und in der Öffentlichkeit

Amtierende Blumenfee resümiert ihre Amtszeit

„Mein Jahr als Deutsche Blumenfee 2016/2017 war für mich eines der schönsten und spannendsten Jahre. Ich konnte viele neue Kontakte knüpfen, neue Orte entdecken und interessante Veranstaltungen besuchen“, fasst die amtierende Blumenfee Corina Krause ihre Amtszeit zusammen, als deren Highlight sie die Mitwirkung an der Gestaltung des ZVG-Stands auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin nennt.

Ebenfalls als Bereicherung – persönlich wie beruflich – hat Krause ihre Auftritte auf der Internationalen Pflanzenmesse in Essen sowie bei der Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin empfunden. „Seid mutig und offen für alles, was die Branche umtreibt und bewerbt euch“, so der Appell der amtierenden Deutschen Blumenfee an ihre potenziellen Nachfolgerinnen.

Bewerbung als neue Deutsche Blumenfee bis Mitte Juni möglich

Wer sich angesprochen fühlt und die grüne Branche ein Jahr lang gegenüber der Öffentlichkeit vertreten möchte, kann seine schriftlichen Bewerbungsunterlagen inklusive Lichtbild bis Mitte Juni an folgende Adresse schicken:





Zentralverband Gartenbau (ZVG)

z.H. Gabriele Harring

Godesberger Allee 142-148

53175 Bonn

E-Mail: info@remove-this.bundesverband-zierpflanzen.de

Telefon: 0228 81002-60