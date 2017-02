Weber-Stephen Deutschland: neuer Geschäftsführer

Weber-Stephen Deutschland: Miedaner gibt Geschäftsführung an Reuter ab

Miedaner verantwortete seit 2013 die Geschäfte. „Wir danken Frank Miedaner ausdrücklich für seine Dienste und die Weiterentwicklung des Weber Geschäftes in Central Europe und in Deutschland in dieser Zeit“, sagt Hans-Jürgen, President Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) Weber-Stephen.



Reuter ist bereits Vice President Vertrieb und Märkte EMEA und wird die Geschäftsführung nur übergangsweise verantworten. Frank Rommersbach (Vertriebsdirektor Deutschland) und Simone Weber (Marketingdirektor Deutschland) werden gemeinsam mit Michael Reuter den Markt in 2017 und darüber hinaus weiterentwickeln.