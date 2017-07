Deutsches Baumschulmuseum: Clematis in Szene gesetzt

Clematis: Pflegeleicht und blütenreich

Die auch als Waldrebe bekannte Pflanze, sorgt nicht nur für Abwechslung im Garten, sondern auch an Wänden, Zäunen und Garagen. Auch in Kübeln zieht sie alle Blicke auf sich. Da sie zu den eher anspruchslosen Pflanzen zählen, liegt der Vorteil im beliebig wählbaren Standort. So gibt es für alle Lichtverhältnisse eine passende Art.

Sonderausstellung als Inspiration

Wer sich inspirieren lassen möchte, findet in den Münster Baumschulen den richtigen Ansprechpartner. Der unter anderem auf Clematis spezialisierte Betrieb in Altenmoor bei Elmshorn existiert seit 2005. In dritter Generation bietet er exklusive Clematis und Kletterpflanzen. Neben einem Expertenvortrag um 15 Uhr steht an diesem Tag auch das Museum den Besuchern ab 14 Uhr offen.