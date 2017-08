FlowerTrials 2017: Brandkamp verstärkt Schwerpunkte

Im Rahmen der diesjährigen FlowerTrials bot das Jungpflanzen-Unternehmen Brandkamp am Ausstellungsort der Gärtnerei Green 05, in Maasdijk in den Niederlanden, einen Überblick über seine Schwerpunkte: Chrysanthemen, Fuchsien und Lantanen. Für die kommende Saison wird das Topf-Chrysanthemen- sowie das Fuchsien- und Lantanen-Angebot um weitere robuste, blütenreiche und farbintensive Sorten ergänzt.