FlowerTrials 2017: Danzigers zeitlose Bidens-Kollektion

Danziger präsentierte sich auch in diesem Jahr wieder abwechslungsreich und gut aufgestellt auf den FlowerTrials als Mitaussteller bei Royal van Zanten in Rijsenhout in den Niederlanden. In Form von mehreren Stationen bot Danziger als eines der innovativsten Züchtungsunternehmen weltweit ein umfangreiches Angebot an Bidens, Petunien sowie Auszüge aus seinem Stauden- und Schnittblumensortiment. Ein Highlight war die neue Bidens-Kollektion „Timeless“, welche eine alte Kultur aufgreift und mit züchterischen Verbesserungen 2018 den Markt erobern soll.

