FlowerTrials 2017: Im Showgarten bei Dümmen Orange

Für die Präsentation auf den FlowerTrials ließ sich Dümmen in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen. Im Schaugarten in Rheinberg ließen sich Interessierte von aktuellen Neuheiten unter Freilandbedingungen inspirieren. Bei der Konzeption neuer Sorten greift das Unternehmen dabei auf eine mehr als 100-jährige Entwicklungsgeschichte zurück. Zu den Schwerpunkten der diesjährigen Präsentation gehörten Petunien und die für Dümmen typischen Mischungen. Als neue Beet- und Balkonpflanze tritt ‘Miss Marvelous’ aus der Petunien-Serie Sweetunia in Erscheinung und damit eine produktionssichere und auffällige neue Farbsorte. Unter den Mischungen wurde das Konzept „Garden Party“ mit Kombinationen aus Balkonpflanzen und Stauden vorgestellt, das um die neue Basket Kollektion ergänzt wurde.