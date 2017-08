FlowerTrials 2017: PanAmerican Seed präsentiert Highlights

Das Unternehmen, welches auf die Kultivierung von ein- und zweijährigen Pflanzen, Stauden und Schnittblumen aus Saatgut spezialisiert ist, zeigte sich auch auf den FlowerTrials 2017 sehr vielfältig. Im Rahmen einer „Hall of Fame“ präsentierte PanAmerican Seed die stark gefüllte Zinnia ‚Double Zahara Raspberry Ripple’ in Dunkel- bis Hellrosa. In der Megawatt-Serie ergänzt die Sorte ‚Red Bronze Leaf’ das Begonien-Sortiment und mit ‚Sunbuzz’ erscheint eine neue Helianthus-Topsorte mit engerem Laub, wodurch neue Blüten sichtbarer werden. PanAmerican hob außerdem die neue Schnittcelosien-Serie Neo hervor, die mit fünf Farben das Sortiment erweitert. Zudem kommt mit ‚Bandera Pink’ eine neue Farbe bei Lavandula stoechas aus Samen mit gleichen Eigenschaften wie ‚Bandera Purple’ auf den Markt.