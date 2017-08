FlowerTrials 2017: Pelargonien und Petunien von Syngenta

Am Jungpflanzen-Standort in De Lier in den Niederlanden bot Syngenta in diesem Jahr auf den Flowertrials eine große Auswahl an Neuheiten für die kommende Saison. Syngenta ist bekannt für sein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Jungpflanzen in Form von Zimmerpflanzen, Beetpflanzen und Stauden sowie Saatgut und unbewurzelten Stecklingen. Ausstellungsschwerpunkte auf den FlowerTrials waren unter anderem Dianthus caryophyllus Suncharm, eine neue Topfnelken-Serie, die sich durch eine einfache und schnelle Kultivierung auszeichnet sowie die Pelargonien-Sorte Calliope. Mit 23 Sorten bietet die Calliope-Reihe eine große Auswahl an unterschiedlich großen Pflanzen, die 2018 um 15 weitere ergänzt werden sollen.