FlowerTrials 2017: Sakata stellt neues Farbsortiment vor

Auch in diesem Jahr präsentierte Sakata wieder exklusive Neuheiten auf den FlowerTrials in der Demokwekerij in Honselersdijk. Zu den Highlights der neuesten Züchtungen gehören unter anderem Celosia argentea plumosa 'Dragon’s Breath', Dianthus BonDia und Osteospermum 'Cape Daisy Pink Bicolour'.