FlowerTrials 2017: Samenvermehrte Neuheiten bei Takii

„Breeders Avenue“ mit Canna, Pelargonien und Schnittblumen

Takii Europe B.V. ist ein Saatgutunternehmen, welches sich auf die Zucht, Produktion und den Vertrieb von Blumen und Gemüse-Varietäten für professionelle Züchter spezialisiert hat. Auf den diesjährigen FlowerTrials bot das Unternehmen an seinem Sitz in De Kwakel in den Niederlanden unter anderem eine neue Farbe in der Canna-Serie Canova mit dem Namen: ‘Bronze Orange’ für den Profibereich. Bei den Pelargonien hob Takii die gut verzweigenden Zonale-F₁-Serien Everlast mit ausgeprägter Zonierung vor. Mit der Sorte Marginata kommt so ein Stellar-Typ auf den Markt, welcher mit kleineren Blüten und einer langen Blütezeit punktet. Einen weiteren Schwerpunkt von Takii bildet das Schnittblumen-Sortiment. Im nächsten Jahr ergänzt die Eustoma-Serie Croma zukünftig die Produktpalette des Unternehmens.

Weitere Informationen zu den Wuchseigenschaften der vorgestellten Neuheiten finden Sie in der TASPO-Ausgabe Nr. 35/2017.