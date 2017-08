FlowerTrials 2017: Selecta One weckt karibische Gefühle

Neben seinem Standort in Honselersdijk in den Niederlanden für die FlowerTrials bot das Stuttgarter Züchterhaus Selecta One einen weiteren Ausstellungsort an. In der Gärtnerei von Christian Filla in Straelen am Niederrhein wurde den Besuchern ein Überblick im Schaugarten über saisonale Neuheiten gegeben. So stellte Selecta One erstmals seine XXL-Pelargonie mit dem Namen ‘Moonlight Tumbao’ vor. Mit ihrem dunklen Laub und feurigen Blütenballen soll ‘Moonlight Tumbao’ kubanisches Lebensgefühl vermitteln und die Karibik auf den heimischen Balkon oder die Terrasse holen. Das Sunrise-Pelargonien-Sortiment wird zukünftig von zwei neuen Smokey Eye-Sorten ergänzt. Zu den neuen Petunien-Sorten kommt die besonders witterungsbeständige ‘Petunia ‘BabyDoll’ und mit ‘PinkKisses’ eine neue exklusive Nelke ins Sortiment.

Mehr zu den Neuheiten von Selecta One in Form des neuen Pelargonien- und Petunien-Sortiments sowie der Calibrachoa ‘MiniFamous Double PinkMania!’, welche mit dem Fleuroselect-Preis 2018 ausgezeichnet wurde, finden Sie in der TASPO-Ausgabe Nr. 31/2017.