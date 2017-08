FlowerTrials 2017: Topf-Gerbera von Florist Holland

Auf den FlowerTrials 2017 präsentierte der Gerbera-Experte Florist Holland exklusive Topf-Gerbera an seinem Stammsitz in De Kwakel in den Niederlanden. Für die kommende Saison hat sich das Unternehmen dabei auf neue farbintensive Sorten und Vermarktungsideen beispielweise in Form von Luxus-Produkten und einer Stärkung der Kundenbeziehung spezialisiert.