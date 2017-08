FlowerTrials 2017: Volmary mit Bidopsis und Thunbergia

Bei den diesjährigen FlowerTrials stellte Volmary zahlreiche Neuheiten vor. So erscheint 2018 die neue Bidens-Sorte ‘Efraim’s Gold’, die mit ihrem aufrechten Wuchs punktet und aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Coreopsis als „Bidopsis“ bezeichnet wird. Das Thunbergia alata-Sortiment wird um weitere exklusive Sorten mit den Namen ‘Arizona Rose Sensation’, ‘Arizona Pink Beauty’, ‘Arizona Orange Red’, ‘Arizona New Orange’, ‘Arizona Yellow Dark Eye’ und ‘Arizona White Halo’ erweitert. Zu den neuen Dahlien-Sorten kommt die dreifarbige Sorte ‘Lubega Power Tricolor’. Neben Beet- und Balkonpflanzen liegt Volmarys weiterer Schwerpunkt auf Kräutern, Gemüse und Obst als Topfpflanzen. Mit den stecklingsvermehrten Speisekartoffeln werden künftig die weißfleischigen Süßkartoffeln ergänzt.



Weitere Informationen zu den vorgestellten Neuheiten von Volamary auf den FlowerTrials und anderen exklusiven Neuerungen im Sortiment finden Sie in der TASPO-Ausgabe Nr. 32/2017.