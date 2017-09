FlowerTrials 2017: Westhoff mit Begonien und Petunien

An seinem Stammsitz in Südlohn-Oeding griff Westhoff auf den FlowerTrials 2017 auf seine 2016 vorgestellte Begonie zurück, die aktuell im Sortiment verfügbar ist. Die Sorten zeichnen sich durch einen frühen und gut verzweigten Wuchs aus. Neben den beiden Kollektionen RiseUp und Constellation rückte die Begonien-Sorte ‘Shine Bright White’ in den Vordergrund des Interesses der Besucher.