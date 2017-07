Gardiente: Award-Gewinner ausgezeichnet

Das dänische Unternehmen Plinthit hat für seinen innovativen Sonnenschirmständer den ersten „gardiente Outdoor Living Award“ in Gold gewonnen. Der Preis wurde auf der Gardiente – Fachmesse für Gartenkultur für die beste Neuheit aus den Bereichen Gartenmöbel, Schirme, BBQ und Accessoires vergeben.

Der neue „Branchen-Award“ prämiert Ideen und Trends der nächsten Saison. Die Juroren aus den Bereichen Wissenschaft, Fachpresse und Design bewerteten Ästhetik, Design, Innovation, Funktionalität und Nachhaltigkeit des Produkts.

Teilnehmen konnten alle 60 Messeaussteller. Insgesamt gingen 25 Bewerbungen ein. Die Vorauswahl von 13 Produkten ist noch bis einschließlich heute, 11. Juli an prominenter Stelle in der TrendArea auf der Gardiente zu sehen. Die finale Entscheidung fiel am 9. Juli während der „gardiente night“.

Innovative Preisträger

Der prämierte Sonnenschirmständer von Plinthit besteht aus einem leicht zu handhabenden Gestell, das durch ein flexibles Schließsystem mit Sandbeuteln funktioniert. Diese sind in drei Farben und zwei verschieden Größen erhältlich und garantieren Stabilität. Das Schließsystem passt sich allen handelsüblichen Schirmen (mit einem Durchmesser von 28 bis 58 mm) an.

Der Sonnenschirmständer mit skandinavischer Ästhetik und hoher Funktionalität sowie nachhaltiger Produktion ist als Alternative zu schweren, unhandlichen Produkten gedacht, die oftmals auf Terrasse oder Balkon auch noch unschön anzusehen sind.



Den Award in Silber erhielt das modulare Aluminium-Loungesystem „Havanna“ von Sieger. Je nach Bedarf lassen sich dabei sechs verschiedene Lounge-Module, ein Bank-Beistelltisch-Kombination und drei Tische in unterschiedlicher Größe und Höhe vielfältig miteinander kombinieren.



Der dritte Preis ging an den italienischen Gartenmöbel-Hersteller Nardi für die zweieinhalbsitzige Bank „Net Bench“ mit passendem Form-Sitzpolster. Durch die Stahlrahmenverstärkung wird eine Belastbarkeit von 250 kg erreicht.

TASPO GartenMarkt wird über Neuheiten und Trends, die namhafte Gartenmöbel-Hersteller auf der Gardiente 2017 präsentiert haben, demnächst detailliert berichten.