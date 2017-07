Gartenschau Bad Zwischenahn: Lange Abende im Park

Inspirationen von Deutschlands größter Mustergartenanlage

Deutschlands größte Mustergartenanlage in Bad Zwischenahn nutzt die sommerlichen Abende und die Dämmerung, um Gärten mit dekorativer Gartenbeleuchtung in Szene zu setzen. Die Firma Detlef Coldewey aus Westerstede bietet akzentuierte Lichteffekte, die neue Perspektiven auf Gärten und Parkbereiche ermöglichen.

Die Besucher erwartet eine große Auswahl an individuellen Außenleuchten in Form von Pendel-, Steh-, Tisch- und Pflanzenleuchten. Mit einfachen Mitteln lassen sich so stimmungsvolle Akzente setzen, die den Gartenbereiche wohnlich gestaltet und den Wohnraum optisch erweitern.

Kulinarisches Sonderprogramm

Neben informativen Führungen von Lichtexperten werden geführte Rundgänge am 04. und 11. August um 21.30 Uhr, sowie am 18./25. August und 01. September um 21 Uhr angeboten. Im Rahmen der Sonderausstellung wird zudem ein besonderes kulinarisches Angebot erwartet. So ist eine besondere kulinarische Abendkarte und ein Barbecue im Park geplant.

Auf dem 14 Hektar großen Gelände fand 2002 die erste niedersächsische Landesgartenschau statt. Mit über 40 Mustergärten und mehr als 35 Pflanzensortimenten bietet der „Park der Gärten“ ein umfangreiches Angebot.

Bildergalerie Illumination - Lange Abende im Park