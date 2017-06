Mähkombi mit guter Sicht

Zu einem optimalen Arbeitsergebnis gehört eine leise klimatisierte Kabine mit vor allem auch optimaler Sicht. „Ohne den Hals zu verrenken, haben Sie beim Reborack immer das Arbeitsgerät im Blick. Eine 45-Grad-Neigung nach rechts reicht aus. Dies ist nicht nur äußerst komfortabel, sondern reduziert die gesundheitlichen Risiken und fördert die Effizienz“, heißt es aus dem Hause Rebo.

Reborack mit universeller Anbauplattform

Die universelle Anbauplattform liegt mittig auf der Vorderachse und bietet nach Herstellerangaben höchste Standfestigkeit zum Beispiel für den 7,4 Meter langen Teleskopausleger GFA 700S von Mulag.

Ausgerüstet mit dem Mähkopf MK1200 und dem an der Frontanbauplatte montierten Randstreifenmäher MRK 300 G, sei es eine ideale Mähkombination. Selbst in Transportstellung wird das Blickfeld laut Rebo nicht eingeschränkt, das zulässige Vorbaumaß von 3,5 Metern nicht in Anspruch genommen.