Organische Rasendünger im Test

Für die Labortests wurden zehn Dünger gekauft, die aus recycelten Pflanzenabfällen und/oder tierischen Materialien wie Hornspänen, Borsten und Knochenmehl bestehen und genau untersucht. Das Ergebnis: Allein der „Natura Bio Rasendünger“ von Wolf-Garten konnte in allen Prüf-Kategorien überzeugen.

Produkte anderer Hersteller fielen durch Schadstoffe wie Pflanzenschutzmittel-Rückstände und falsch deklarierte Inhaltsstoffe auf. Daher erhielten die anderen Testprodukte lediglich die Noten „befriedigend“ (vier Mal), „ausreichend“ (drei Mal) und „mangelhaft“ (einmal). Bei einem weiteren Produkt wiesen die Experten Verunreinigung mit Salmonellen nach und erklärten es deshalb als „nicht verkehrsfähig“.

Natura Bio Serie

„Qualität ist für uns oberstes Gebot“, erklärt Klaus Skuppin, Leiter des Bereichs Saatgut und Dünger bei Wolf-Garten. „Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Arbeit in die Entwicklung eines rein pflanzlichen Düngers gesteckt. Die Auszeichnung bestätigt nun unseren hohen Anspruch und die besondere Produktqualität der Natura Bio Serie.“



Diese Serie, zu der zwei Rasen- und ein Gartendünger sowie Rasen- und Gartenkalk gehören, wurde auf rein pflanzlicher Basis entwickelt – ohne Zusatz tierischer und chemischer Bestandteile. Das Sortiment ist nachhaltig durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe aus europäischem Anbau. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Rohstoffe nicht gentechnisch verändert sind. Die Dünger sind gemäß der EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet.



Alle Dünger der Serie sind eine Neuentwicklung des Rasenforschungszentrums in Etzbach. Damit der Handel ebenfalls von dem Testergebnis profitieren kann, zeichnet Wolf-Garten seine Verpackungen demnächst mit dem offiziellen Öko-Test-Testsiegel aus. Dies soll den Verbraucher bei der Entscheidung und der Auswahl am Dünger-Regal unterstützen.



Kooperation mit dem WWF

Das Unternehmen unterstreicht sein Engagement für den Naturschutz außerdem durch eine Kooperation mit dem World Wide Fund For Nature (WWF). In den nächsten zwei Jahren sollen so neue Wege in der ökologischen Rasen- und Gartenpflege eingeschlagen werden. „Wir wollen das Bewusstsein für Natur- und Artenschutz schärfen und Kunden für eine besonders naturnahe Gartengestaltung gewinnen“, erklärte Klaus Skuppin. Im Zuge der Zusammenarbeit tragen die Bio-Produkte das bekannte Panda-Logo.



Die „Rasenfibel“ des Anbieters ist bereits auf 100 Prozent Recyclingpapier gedruckt; die Verpackungen sollen folgen.