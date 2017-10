Qualifizierungsstart für Gästeführer „Gartenerlebnis Bayern“

Bayernweit wurden so etwa 90 Gästeführer ausgebildet, die das touristische Angebot des Bundeslandes mit ihrem Fachwissen und ihren Kenntnissen um die Besonderheiten des Gartens erweitern. Auf dem Programm stehen dabei Führungen in öffentlichen Parks, botanischen Gärten, Schloss- und Privatgärten. Aber auch Gartenbetriebe ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der regionalen gärtnerischen Produktion.

Den Teilnehmern des Kurses wird das Rüstzeug direkt mit auf den Weg gegeben. So bietet die Weiterbildung Unterrichtseinheiten in Gartenkunst, Gartenbewirtschaftung, Pflanzenverwendung, Präsentationstechnik, Kommunikation, Marketing sowie Vertrags- und Steuerrecht an, um die Teilnehmer fit für den selbstständigen Auftritt im Gartentourismus zu machen.

Zudem profitieren die Teilnehmer von einem Grundmodul für die Gästeführungen bei Landesgartenschauen. Für bereits qualifizierte Gästeführer fällt somit nur noch die Ausbildung für die spezifischen Gartenschauen an. Dies bietet sich vor allem für Interessierte aus Regionen an, welche in den kommenden Jahren die Gartenschauen ausrichten werden und ihr in der Weiterbildung erworbenes Wissen anschließend direkt umsetzen können.

Bis zum 30. November 2017 können sich Interessenten anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist entweder eine umfassende Gartenerfahrung, Kenntnisse der Gartengestaltung, Biologie, Naturpädagogik oder eine Fachausbildung im gärtnerischen Bereich. Die Lehrgangsgebühr beträgt 450 Euro.