Radlader jetzt auch mit Kabine erhältlich

Auf der demopark 2017 wird der Lader-Spezialist Schäffer seine Kompakt-Radlader 2436 SLT und 2445 SLT erstmalig in der Ausführung mit Kabine vorstellen. Damit sind die Maschinen in extra niedriger Ausführung für den Ganzjahreseinsatz gerüstet, so das Unternehmen.