Recht: Bauen im Außenbereich - Nutzungsänderung zu Wohnzwecken bei Gartenbaubetrieb

Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils

In dem Sachverhalt, der dem Urteil zugrunde lag, hatte der Kläger nach Ruhendstellung seines Gartenbaubetriebes einen planungsrechtlichen Vorbescheid für die Änderung seines Betriebsleiterwohnhauses zu sonstigen Wohnzwecken begehrt. Das OVG Münster erkannte die Teilprivilegierung des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB als anwendbar an. Es fasste trotz unstreitigen Vorliegens eines Betriebs der gartenbaulichen Erzeugung die bisherige Nutzung des Betriebsleiterwohnhauses auch unter die landwirtschaftliche Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB – und das, obwohl der zuständige Senat diese hier maßgebliche Rechtsfrage in einem Beschluss vom 31. März 2003 (AZ: 7 B 28/03) in einem anderen Fall noch genau umgekehrt bewertet hatte.