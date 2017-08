Recht: Betriebsleiterwohnung auch ohne Tierhaltung

Das Gericht hält hingegen das Bauvorhaben bauplanungsrechtlich für zulässig. Es diene dem landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers. In Anlehnung an die ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes führt das Gericht aus, dass für die Annahme des Tatbestandsmerkmales „Dienens“ im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB die bloße Förderlichkeit des Bauvorhabens zwar nicht ausreiche, andererseits aber auch keine Notwendigkeit oder gar Unentbehrlichkeit erforderlich sei. Das Wohnen an beziehungsweise in der Maschinenhalle sei für den Betrieb mehr als nur förderlich. Dies gelte nicht nur im Hinblick auf die in der Maschinenhalle untergestellten wertvollen Maschinen wegen eines Diebstahl-Schutzes, sondern sei auch wegen der Betriebsabläufe und der Nähe zu den benachbarten Tannenbaumkulturen sinnvoll.



Urteil des Verwaltungsgerichtes Schleswig-Holstein vom 28. September 2016 (AZ: 8 A 15/14)