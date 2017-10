Recht: Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 2017 - Teil 3

Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) sieht eine arbeitnehmerbezogene Höchstüberlassungsdauer von 18 aufeinanderfolgenden Monaten vor (§ 1 Abs. 1b AÜG). Derselbe Leiharbeitnehmer darf also nicht über diesen Zeitraum hinaus beim selben Entleiher (als Arbeitgeber und juristische Person) tätig werden. Bei Fristberechnung wird der erste Tag der tatsächlichen Überlassung an den Entleiher mitgezählt. Abweichende Regelungen zur Höchstüberlassungsdauer (Verlängerung oder Verkürzung) können in einem Tarifvertrag (TV) der Einsatzbranche oder aufgrund eines solchen TV vereinbart werden. Form und Inhalt der Ausgestaltung einer solchen Regelung hängen im Einzelnen davon ab, ob der Entleiher tarifgebunden ist und ob bei ihm ein Betriebs- oder Personalrat existiert.