Recht: Steuererstattung für Agrardiesel - neue Formulare und baldigen Fristablauf beachten

In diesem Jahr haben die landwirtschaftlichen Betriebe für ihre Anträge ein paar Tage länger Zeit: Da der 30. September 2017 ein Samstag ist, endet die Erstattungsfrist in diesem Jahr erst am Montag, dem 2. Oktober 2017. Denn auch für die Erstattungsfrist gelten die allgemeinen Regelungen der Abgabenordnung (AO). Dort ist bestimmt, dass eine Frist erst mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages endet, sofern das Ende der Frist auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder einen Samstag fällt (Paragraf 108 Abs. 3 AO).

Während die Abgabe der erstgenannten Erklärung seit Jahresbeginn zwingende Voraussetzung dafür ist, überhaupt eine Steuererstattung zu erhalten und somit das Formular ebenfalls bis zum Ablauf der Antragsfrist beim Hauptzollamt eingehen sollte, soll die zweite Erklärung die Zollverwaltung in die Lage versetzen, zu erkennen, welche Beihilfen und in welcher Höhe diese an einen Betrieb geflossen sind. Hier ist folglich anzugeben, was die Zollverwaltung im vergangenen Jahr an Agrardieselsteuererstattung ausgezahlt hat. Obgleich diese Daten in den Hauptzollämtern vorliegen, verlangt der Zoll die Abgabe der Erklärung bis spätestens zum 30. Juni des der tatsächlichen Auszahlung folgenden Kalenderjahres.

Für Agrardieselsteuererstattungen, die das Jahr 2016 betreffen und somit in diesem Jahr ausgezahlt werden, muss die Erklärung zu erhaltenen Steuerentlastungen somit bis Mitte 2018 erfolgen. Alle Formulare nebst Merkblättern erhalten Sie online.