Universell einsetzbar: Geräte mit Elektromotor

Diese sind jetzt neu mit wendbarem Fahrerstand für Vorwärts-und Rückwärtsfahrten ausgestattet.

Früheres Wiesel mit stärkerem Elektromotor

Ebenfalls ausgestellt ist der modifizierte und seit Jahren erfolgreiche EVO-L (früher Wiesel) mit stärkerem Elektromotor, neuer Elektrik, Vorderachsfederung und hydraulischer Drehkipppritsche, anstelle des Dreiseitenkippers. Außerdem das sehr stabile und robuste Dreirad Micro Truck mit 350 Kilogramm Nutzlast und der bewährte Multi Truck mit 1.400 Kilogramm Nutzlast.

Darüber hinaus zeigt der dänische Hersteller seine neueste Entwicklung, den Elektrotransporter „Multiload“, auf seinem Messestand.

Neueste Entwicklungen von Stensballe auf der demopark

Des Weiteren werden die neuesten Entwicklungen von Stensballe in der Mäh- und Kehrtechnik sowie von der Tochterfirma Nesbo a/s in der Räumtechnik, in der Wildkrautbeseitigung, bei Frontanbausystemen und hydraulischen Komponenten gezeigt.