Oldenburger Vielfalt: vielfältiges Sortiment und Verkaufsideen

Auch in diesem Jahr präsentieren die 53 teilnehmenden Baumschulen zur Oldenburger Vielfalt ihre vielfältigen Sortimente. In der Zeit vom 21. bis zum 25. August 2023 können sich Fachbesucher wieder ausgiebig in den teilnehmenden Betrieben informieren. In unserem dritten Teil stellen wir weitere Betriebe und ihre Neuheiten vor und halten auch wieder eine interaktive Karte mit Kontaktmöglichkeiten bereit.

von Sven Weschnowsky