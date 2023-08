GolfBiodivers: 2,5 Millionen Euro für Biodiversität auf Golfplätzen

Biodiversität auf Golfplätzen: Projekt untersucht Zustand und Potenzial

In Deutschland erstrecken sich Golfplätze über beeindruckende 48.000 Hektar, was ein beträchtliches Potenzial für den Erhalt der biologischen Vielfalt darstellt. Um den Zustand der Biodiversität auf Golfplätzen genauer zu erforschen, haben sich die Technische Universität München, die Universitäten Freiburg, Kiel und Münster sowie der Deutsche Golf Verband (DGV) im Projekt „GolfBiodivers“ zusammengeschlossen. Das Vorhaben zielt darauf ab, Golfplätze in Zusammenarbeit mit wissenschaftlicher Expertise ökologisch aufzuwerten. Insgesamt werden 32 Golfanlagen in neun Bundesländern unterstützt, um erste beispielhafte Maßnahmen zur Förderung der Insektenvielfalt und anderer ökologischer Aspekte umzusetzen. „GolfBiodivers“ erhält eine finanzielle Unterstützung in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und das Bundesumweltministerium im Rahmen des Bundesprogramms „Biologische Vielfalt“. Die neun beispielhaft umgestalteten Golfanlagen befinden sich in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Fünfstufige Strategie für mehr Biodiversität auf Golfanlagen

Das Projekt „GolfBiodivers“ beruht auf einem fünfstufigen Konzept zur gezielten Steigerung der biologischen Vielfalt auf deutschen Golfplätzen:

Durch Landschaftsanalysen auf 32 ausgewählten Golfanlagen wird das Biodiversitätspotenzial ermittelt. Die ökologische Verbesserung der ausgewählten Golfanlagen erfolgt durch Naturschutzmaßnahmen wie die Umwandlung von artenarmen Grasflächen in blühende Wiesen, Anlage von Säumen und Blühstreifen, Pflege von Hecken und Gehölzen sowie Errichtung von Nisthilfen für Insekten und Vögel. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen, insbesondere auf Heuschrecken, Tagfalter, Wildbienen, Vögel und Fledermäuse, werden wissenschaftlich untersucht. Mitglieder der Golfclubs sind in die Untersuchungen einbezogen. Erfahrungen und wissenschaftliche Ergebnisse der Aufwertungsmaßnahmen dienen als Grundlage für die ökologische Verbesserungsplanung von weiteren 32 Golfanlagen. Zudem wird ein Modellkonzept zur Biodiversitätsbewertung von Golfanlagen entwickelt. Ein umfangreiches Schulungsprogramm für das Golfplatzpersonal wird durchgeführt. Es erfolgt eine Vernetzung mit anderen Sportanlagenbetreibern, Kommunen und Verbänden. Zusätzlich werden Umweltbildungsmaßnahmen für Schulklassen angeboten und die Öffentlichkeit über die Biodiversität auf Golfanlagen informiert.

Naturschutz und Nachhaltigkeit auf Golfanlagen: neue Perspektiven

Hintergrund des GolfBiodivers-Projektes ist die Tatsache, dass bei der Gestaltung von Golfanlagen das Hauptaugenmerk viele Jahrzehnte auf Nutzbarkeit und ästhetischer Qualität lag. Biodiversität und Ökosystemleistungen wurden dabei oft übersehen. Dies führte zu artenarmen Graseinsaaten, simplen Gehölzbeständen und Zierpflanzenbeeten, die nur wenige Bestäuber und nützliche Insekten anzogen. Doch nun ändert sich dieser Ansatz langsam: Einige Golfanlagen setzen auf Maßnahmen wie Kleingewässer, Trockenmauern, Streuobstpflanzungen und Hecken, um die Artenvielfalt zu fördern. Diese Schritte tragen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Umweltbildung bei. Die Entwicklung ökologisch ausgerichteter Golfanlagen könnte sogar regionale Biodiversitätsnetzwerke stärken und somit nachhaltig wirken. Die Erkenntnisse aus dem Projekt werden mit weiteren Betreibern von Golf- und Sportanlagen in ganz Deutschland geteilt, um gezielte Maßnahmen zur Unterstützung der biologischen Vielfalt auf Freizeit- und Erholungsflächen zu fördern.