TASPO Spezial: Innovative Ideen für die Herbstsaison

Neue Konzepte und nachhaltige Produktion

Die Produktionsbetriebe etwa am Niederrhein sowie Baumschulen im Ammerland setzen auf die blühenden Klassiker. Sie haben neue Konzepte umgesetzt und bieten eine nachhaltige Produktion an. Besonders Ideen für Klimagärten sind gefragt. Der Fachhandel hat hiermit gute Argumente, um beim Konsumenten zu punkten. Die Produktvielfalt bei Callunen, Eriken und vielen anderen Herbstkulturen ist beeindruckend. Alles ist gut vorbereitet, das grüne Wachstum ist trotz langer Regenperiode noch im Zeitplan. Denn die Produktionsbetriebe haben sich für die Herbstsaison 2023 richtig ins Zeug gelegt.

Viele Anregungen für neue Geschäftsideen

Wir konnten uns davon überzeugen, dass es eine richtig gute Saison zu werden verspricht, da alles stimmt und die Produkte wirklich Klasse aussehen. Lassen Sie sich von Produzenten begeistern, die sich in diesem TASPO Spezial beteiligt haben. Sie setzen auf Innovationen, haben die Strukturen optimiert und neue Konzepte ausgearbeitet. Lesen Sie in diesem TASPO Spezial von Norddeutschen und Gärtnern vom Niederrhein, was diese sich rund um die Top-Seller ausgedacht haben. Im Übrigen: Bald starten auch die Sortenschauen der führenden Produzentengruppen und bekannten Züchterfirmen. Die Termine für die Herbstkulturen sind in dieser Ausgabe zu finden. Wir hoffen, dass Sie hiervon profitieren und im TASPO Spezial Herbstideen & Klimagärten viele Anregungen für neue Geschäftsideen finden.

TASPO Spezial als gedruckte Verlagsbeilage oder E-Paper lesen

Das TASPO Spezial Herbstideen & Klimagärten ist eine Sonderveröffentlichung und erscheint als gedruckte Verlagsbeilage in der TASPO 34/2023. Außerdem können Sie das neue TASPO Spezial hier als E-Paper lesen.