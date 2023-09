19. Branchen-Motorrad-Treffen: In Schleswig-Holstein gibt es doch Kurven!

Längst ist es ein fester Termin im Kalender: Am letzten Augustwochenende jeden Jahres setzen sich Gärtner auf ihre Maschinen und treffen sich zum "Branchen-Motorrad-Treffen der Grünen Zunft“. In diesem Jahr hatte der Baumschul-Jungpflanzenbetrieb Heinrich in Ellerhoop die Vorbereitung übernommen und seine Berufskollegen eingeladen. 49 Gärtner kamen.

Jedes Jahr übernimmt ein anderer Teilnehmer die Ausrichtung, so dass die Branchen-Veranstaltung immer wieder an unterschiedlichen Orten in Deutschland stattfindet. Das Branchen-Treffen geht auf eine Initiative von Baumschuler Gerd Kruse zurück, der vor Jahren schon feststellte, dass es unter den Gärtnern viele Motorradfahrer gibt. Warum also nicht Hobby und berufliche Interessen zusammenbringen? Und genau das geschieht während des Motorrad-Branchen-Treffens immer am letzten August-Wochenende des Jahres. Hier treffen Biker aufeinander, die einen Bezug zur grünen Branche haben. Schon so mancher Kontakt ist beim abendlichen „Networking“ entstanden.



Gemeinsam ist den Teilnehmern der Spaß am Motorradfahren, aber auch das Interesse an grünen Themen. Wer nun glaubt, in Schleswig-Holstein ginge es immer nur geradeaus, musste sich auf der Tour eines Besseren belehren lassen. Auch im nördlichsten Bundesland gibt es reichlich Kurven, die für Fahrspaß sorgten.



Gefahren wurde in kleinen, überschaubaren Gruppen – die Teilnehmer passten gut in den Bilderrahmen in Malente. Foto: Adelheid Harnisch





Der Reiz dieser Region erklärt sich aus der abwechslungsreichen Landschaft, die in der während der Weichseleiszeit entstandenen Jungmoränenlandschaft des Schleswig-Holsteinischen Hügellandes entstanden ist. Dazwischen befinden sich eine Vielzahl an Seen, wie der Große Plöner See, der der Dieksee oder der Kellersee.

Spannend ist auch die Entstehung des Namens „Holsteinische Schweiz“. Die geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als Reisen in die Schweiz besonders beliebt waren. Daher waren andere Regionen bestrebt, sich den Namenszusatz „Schweiz“ zu geben. 1885 eröffnete der Eutiner Kaufmann Johannes Janus am Kellersee in Malente das Hotel „Holsteinische Schweiz“. Der Name des Hotels wurde zunächst auf den Bahnhof Holsteinische Schweiz übertragen und später auf die gesamte Gegend.





Hinter dem Bullenkopf geht es ins Holy Land in Wacken. Die „Grüne Zunft“ begnügte sich mit einem kurzen Fotostopp. Foto: Jutta Lindner-Roth

Und genug zu sehen, gab es allemal: eine beeindruckende Querung des Nordostseekanals, ein Fotostopp vor dem zwölf Meter breiten und zehn Meter hohen Bullenkopf am Eingang zum Heavy Metall-Festivalgelände in Wacken, Fischbrötchen und das U-Boot „U11“ in Burgstaaken auf Fehmarn, das Ambiente des Kurortes Malente im Herzen der Holsteinischen Schweiz.

Aber auch der grüne Fachhintergrund kam nicht zu kurz. So besuchten die Gärtner der „Grünen Zunft“ zum einen die Sortimentsbaumschule von Uwe Jansen in Horst und zum anderen den Baumschul-Jungpflanzenbetrieb Heinrich in Ellerhoop.



Im nächsten Jahr feiert die „Grüne Zunft“ ihr 20. Jubiläum mit einer ganz besonderen Tour. Es geht vom 29. August bis zum 1. September 2024 nach Kärnten in Österreich zum fachlichen Austausch und gemeinsamen Motorradfahren. Neulinge sind herzlich willkommen. Weitere Infos sind auf facebook zu finden unter „Motorradtour der Grünen Zunft“.